ROMA (ITALPRESS)- Con l’accesso alla finale del “Rolex Shanghai

Masters”, penultimo “1000” della stagione, Jannik Sinner aveva già conquistato la certezza di chiudere in testa al ranking Atp il 2024. Con la vittoria di ieri contro Novak Djokovic, il tennista azzurro ha consolidato ulteriormente la prima posizione. Ora Sinner, che a Shangai ha conquistato il suo settimo titolo

stagionale nonchè il terzo Masters 1000 del 2024, ha 11920 punti,

con la top five alle sue spalle rimasta invariata. Secondo posto

per lo spagnolo Carlos Alcaraz, poi il tedesco Alexander Zverev,

terzo. Novak Djokovic rimane stabile al quarto posto, seguito dal

russo Daniil Medvedev, mentre in sesta posizione avanza Taylor

Fritz, ai danni di Andrey Rublev che scende al settimo posto. Per

quanto riguarda gli altri azzurri, oltre a Sinner, sono sei i

tennisti presenti nella top 50. Si tratta di Lorenzo Musetti,

Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 11920 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 7120 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 6795 (–)

4. Novak Djokovic (Srb) 6210 (–)

5. Daniil Medvedev (Rus) 5530 (–)

6. Taylor Fritz (Usa) 4415 (+1)

7. Andrey Rublev (Rus) 4110 (-1)

8. Casper Ruud (Nor) 3885 (+1)

9. Alex de Minaur (Aus) 3610 (+2)

10. Grigor Dimitrov (Bul) 3580 (–)

Così gli altri italiani:

18. Lorenzo Musetti 2425 (–)

30. Flavio Cobolli 1527 (–)

36. Matteo Arnaldi 1355 (–)

42. Matteo Berrettini 1245 (+2)

44. Luciano Darderi 1228 (-2)

50. Lorenzo Sonego 1046 (-1)

76. Fabio Fognini 721 (+5)

97. Luca Nardi 594 (-8)

