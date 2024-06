ROMA (ITALPRESS) – “Se l’Italia batte la Spagna scrivo al mio amico Alcaraz”. Parola del numero uno mondiale del tennis, Jannik Sinner, appassionato di calcio, in vista del match di domani sera di Euro2024. Interpellato dall’Atp, il giocatore altoatesino ha detto di credere negli azzurri del calcio: “Siamo una squadra giovane, che si è rinnovata molto”.

“Adoro il calcio, ci ho giocato da piccolo, non mi perderò una partita della Nazionale agli Europei. Le guarderò, però, da solo, perchè ci tengo troppo e in questi casi ho assolutamente bisogno del mio spazio”, ha aggiunto Sinner, al momento impegnato nel torneo di Halle; mentre il suo amico-rivale Alcaraz è in scena a Londra sui campi del Queen’s.

– foto Image –

(ITALPRESS).

