MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner e Lorenzo Sonego superano il primo turno degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), scattato nella notte italiana sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 21enne tennista altoatesino, testa di serie numero 15 e 16esimo del ranking mondiale, ha eliminato all’esordio il britannico Kyle Edmund (583 Atp, in gara con la classifica protetta dopo l’operazione al ginocchio sinistro che l’ha tenuto lontano dai campi per oltre un anno e mezzo) con il punteggio di 6-4 6-0 6-2, in un’ora e 56 minuti di gioco. Sinner, che ha messo la firma sulla millesima vittoria azzurra nei tornei del Grande Slam, la numero 124 all’Open d’Australia, troverà al secondo turno l’argentino Tomas Martin Etcheverry, n.79 Atp. Il 27enne torinese, n.47 Atp, ha invece battuto al primo turno con il punteggio di 7-6(4) 6-3 6-7(6) 6-1, in poco più di tre ore e un quarto di gioco, il portoghese Nuno Borges, n.111 del ranking, per la gioia dei tanti tifosi italiani in tribuna sul Court 6. Sonego non ha mai ceduto il servizio, salvando tutte e quattro le palle-break concesse, due nel dodicesimo game del terzo set (altrettanti set-point per l’avversario) e due nel settimo gioco della quarta frazione. Al secondo turno il piemontese se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz, n.11 del ranking e 10 del seeding. Sconfitta al primo turno, invece, per Lorenzo Musetti. Il toscano, testa di serie numero 17, ha ceduto all’esordio in cinque set al sudafricano Lloyd Harris, vincente al termine di una maratona con il punteggio di 6-4 6-1 6-7(0) 2-6 7-6(4). Tra le donne, niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto. La 21enne tennista marchigiana, n.48 del ranking mondiale, reduce dalla prima finale Wta raggiunta ad Hobart, si è arresa all’esordio alla kazaka Elena Rybakina, n.23 della classifica e 25 del seeding, vincente in due set con il punteggio di 7-5 6-3. Avanti i numeri uno dei due tabelloni, lo spagnolo Rafael Nadal e la polacca Iga Swiatek.

