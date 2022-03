ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ho fatto un tampone di controllo e purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sto bene e sono in auto-isolamento. Continuerò a lavorare da casa per la nostra città, sperando di tornare al più presto in Campidoglio”. Lo ha annunciato, su Facebook, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Voglio rivolgere gli auguri al Sindaco Gualtieri di pronta guarigione e sono certo che non farà mancare il suo impegno nel continuare a lavorare per la città” ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

(ITALPRESS).

