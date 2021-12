Sindaco Bologna “Per ora nessuno stop a eventi al chiuso”

“In questo momento guardiamo anche con il Comitato per l’ordine pubblico l’evoluzione” dei contagi. Lo dice il sindaco Matteo Lepore in merito alla possibilità che anche il Comune di Bologna possa adottare un’ordinanza come quella del Comune di Ferrara che da oggi al 9 gennaio 2022 vieta lo “svolgimento di grandi eventi di pubblico spettacolo e intrattenimento danzante al chiuso”. cin/tvi/gtr