MILANO (ITALPRESS) – La fumata bianca è arrivata: la Lega di serie A ha scelto il suo nuovo presidente. A raccogliere il testimone da Lorenzo Casini sarà Ezio Maria Simonelli, grazie a 14 voti ricevuti su 20 a disposizione (sei schede bianche).

Nato a Macerata il 12 febbraio 1958, laureato in Economia e Commercio all’Università di Perugia nel 1980, Simonelli è dottore commercialista iscritto all’Ordine di Milano, giornalista pubblicista, revisore contabile e managing partner di Simonelli Associati, studio legale tributario con sede a Milano. E’ docente oltrechè membro del comitato scientifico del Master di Diritto e Pratica Tributaria de “Il Sole 24 Ore”. Autore di molteplici articoli e pubblicazioni, cura dal 2004 la rubrica “attualità fiscale” della Rivista dei dottori commercialisti. Simonelli è anche presidente del Collegio sindacale di Sisal Group e Mediaset Italia, sindaco effettivo di Recordati e F2i Sgr e, da aprile 2018, sindaco effettivo anche di Arnoldo Mondadori Editore. E’ stato Consigliere di Amministrazione della Banca Nazionale dell’Agricoltura, di Interbanca e di Depobank-Banca Depositaria Italiana Spa, Consigliere di Sorveglianza di Banca Popolare di Milano Scarl. E’ stato partner e successivamente Of Counsel dello studio fiscale di Ernst & Young ed è anche console onorario del Canada in Italia.

Simonelli non è del tutto estraneo al mondo del calcio: ex commercialista di Silvio Berlusconi, per due volte si è candidato alla guida della Lega di B (dove ha ricoperto l’incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti), nel 2013 e nel 2021, uscendo però sconfitto (furono eletti Maurizio Beretta prima e Mauro Balata poi). Nel 2017 fu anche reggente proprio della Lega di A – essendo anche qui presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – dopo l’addio di Maurizio Beretta e fino al commissariamento dell’allora presidente Figc Carlo Tavecchio.

Fra i primi a complimentarsi l’attuale numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina: “Auguri di buon lavoro a Ezio Simonelli, persona seria e appassionata che stimo molto. La sua elezione rappresenta un segnale indiscutibile di ritrovata sintonia e serenità all’interno della Lega di A, l’attuale clima propositivo favorirà sicuramente una nuova stagione di collaborazione con la Figc e con tutte le componenti federali, con l’obiettivo di sviluppare al massimo tutte le potenzialità del calcio italiano”.

– foto Image –

(ITALPRESS).

