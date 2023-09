ROMA (ITALPRESS) – Il pluricampione italiano di Velocità di Montagna Simone Faggioli vince la la 65^ Monte Erice e si aggiudica per la 17^ volta il titolo nazionale assoluto della specialità. Ancora una volta ad accompagnare alla vittoria il pilota fiorentino è Pirelli che non solo ha equipaggiato la sua Norma M20 FC Zytek con pneumatici della linea P Zero, ma lo ha anche assistito e supportato, come di consueto, con il suo team tecnico. “Giornata veramente impegnativa su un tracciato in cui ogni strategia può risultare inesatta perchè le condizioni mutano continuamente – ha commentato Faggioli – abbiamo vinto entrambe le gare grazie ad un set up efficace che ha favorito appieno il lavoro degli pneumatici Pirelli, che mi hanno permesso addirittura di migliorare, in controtendenza, in gara 2. Abbiamo concretizzato il lavoro di una stagione con questo risultato che vale la decima affermazione alla stupenda gara di Erice ed il 17° titolo Italiano”. “Le mie congratulazioni e un grazie a Simone, non solo per le vittorie che continuamente ci regala, ma anche per il contributo di accrescimento delle nostre conoscenze tecniche e delle esperienze di gara che il lavoro con lui ci consente di raggiungere – ha commentato Terenzio Testoni, Rally Activity Manager di Pirelli – La velocità di montagna è una disciplina estrema che pone sfide continuamente nuove e richiede uno sviluppo continuo delle soluzioni tecnologiche, che si rivela molto utile anche per altre applicazioni non solo sportive. Quella di Erice è stata una gara che come sempre si è rivelata molto impegnativa e sfidante che Simone ha saputo leggere e dominare da par suo, massimizzando il contributo delle gomme”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

