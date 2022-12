ROMA (ITALPRESS) – Simone Alessio si riscatta dopo la delusione ai Mondiali di Guadalajara. L’azzurro, che aveva già conquistato i GP di Roma e Parigi, ha trionfato nel World Taekwondo Grand Prix Final 2022 di Riyad (in Arabia Saudita) nella categoria -80 kg maschile. Nell’ultimo atto ha sconfitto con il punteggio di 2-1 il sudcoreano Geon-Woo Seo, che lo aveva battuto in finale al Grand Prix di Manchester. Dopo un primo round equilibrato conclusosi 11-8 per l’italiano, l’asiatico ha approfittato di un atteggiamento un pò rinunciatario dell’italiano per dominare il secondo parziale con il severo punteggio di 10-0. Nel terzo round Alessio, sopra 7-1, ha subito il rientro di Geon-Woo, capace di arrampicarsi fino al 7-7 a quindici secondi dal termine. Lo score definitivo di 8-8 ha premiato il toscano dei Vigili del Fuoco, che ha vinto in virtù di un vantaggio tecnico e che si è confermato assoluto dominatore dei Grand Prix Series.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

