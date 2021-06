Sileri “Switch con vaccino diverso è sicuro, polemica inutile”

"L'Italia non è l'unico Stato che sta facendo lo switch con un vaccino diverso. Pare non ci siano controindicazioni nel farlo, ma che possa esserci una risposta immunitaria migliore". Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'Agenzia Italpress, in merito ai richiami dopo la prima dose di Astrazeneca. "Tutta la polemica sulla sicurezza - aggiunge - è francamente inutile". mgg/mrv/red