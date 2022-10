ROMA (ITALPRESS) – L’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia attraverso lo Sport e la Cultura, e la Federazione Italiana Pallacanestro hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per favorire, attraverso prodotti finanziari e servizi erogati dall’ICS in favore della Federazione e delle associazioni e società affiliate, la crescita quantitativa e qualitativa delle infrastrutture sportive. Elementi centrali dell’accordo, siglato dal presidente dell’ICS Andrea Abodi e dal presidente della FIP Giovanni Petrucci, sono i prodotti “Top of The Sport”, dedicato alle Federazioni Sportive Nazionali, e “Mutuo Light 2.0 – FSN”, per le associazioni e le società affiliate. Al portafoglio delle opportunità l’Istituto ha aggiunto anche il finanziamento di crediti fiscali, il factoring e l’advisory per lo sviluppo di progetti infrastrutturali.

Con il prodotto “Top of The Sport” la Federazione potrà contrarre un finanziamento a 20 anni e a tasso zero, grazie all’intervento del Fondo dedicato alla contribuzione in conto interessi, per un importo massimo di 6 milioni di euro. Il finanziamento è finalizzato a investimenti relativi a realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali ed efficientamento energetico dei centri federali, compreso l’acquisto delle aree relative, purchè contestuale alla realizzazione dei predetti interventi. La misura prevede anche la possibilità di acquistare attrezzature sportive.

Potranno accedere invece al “Mutuo Light 2.0 – FSN” le Associazioni e le società affiliate alla FIP in possesso di una lettera di referenza dalla Federazione, che potranno ricevere un finanziamento finalizzato all’acquisto di attrezzature sportive e per realizzare e ristrutturare impianti su tutto il territorio nazionale. L’importo massimo del finanziamento è pari a 60.000 euro, con durata da 2 a 7 anni.

“L’accordo firmato oggi – ha dichiarato il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi – formalizza la volontà di costruire insieme alla FIP un’agenda operativa articolata e strutturata, alla quale poter dare immediata ed efficace attuazione. Ringrazio il presidente Petrucci per la fiducia riposta nell’Istituto, che metterà a disposizione del sistema federale tutto il suo supporto con strumenti finanziari e servizi di advisory, per sostenere la crescita del movimento, anche attraverso il miglioramento delle infrastrutture dedicate, con particolare attenzione ai temi dell’efficienza energetica, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa a norma e in sicurezza e la digitalizzazione”.

“L’Istituto per il Credito Sportivo – ha detto il presidente FIP Giovanni Petrucci – è la storia dello sport italiano. Sono contento di aver sottoscritto questo protocollo d’intesa, perchè sono convinto che possa essere di forte aiuto alle nostre società in un momento così delicato”.

“Ringrazio il presidente Andrea Abodi, che conosco e stimo da molti anni, per il prezioso lavoro che sta svolgendo a capo dell’ICS”, ha concluso Petrucci.

