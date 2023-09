Sigarette di contrabbando, sequestro per 1,2 tonnellate nel napoletano

NAPOLI (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 1.200 kg di tabacchi lavorati esteri e tratto in arresto due contrabbandieri, entrambi italiani. I due, su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. In particolare, le Fiamme Gialle hanno individuato e perquisito un deposito a Casandrino (NA), utilizzato quale luogo di stoccaggio di sigarette di contrabbando. All’interno del locale, sono state sorprese due persone intente a scaricare cartoni di sigarette da un furgone preso a noleggio. Le “bionde”, riportanti un noto marchio contraffatto, sarebbero state successivamente distribuite sul mercato illegale della provincia, a partire dalla zona a nord di Napoli. Nel corso del trasporto, l’ingente quantitativo di sigarette era stato occultato in un carico di copertura, composto da casse contenenti rotoloni di carta. Qualora immessi nel mercato illegale, i prodotti sequestrati avrebbero consentito di realizzare un illecito guadagno di circa 300.000 euro, con una evasione di tributi doganali pari a circa 240.000 euro. pc/gsl