Sicurezza stradale, Muccino premia il nuovo spot di Anas al Giffoni

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO) (ITALPRESS) - “Quando sei alla guida tutto può aspettare”: è questo il claim del nuovo spot dell’Anas sulla sicurezza stradale premiato al Giffoni Film Festival come Miglior spot sociale. Realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato, la nuova campagna è stata accolta con entusiasmo da numerosi giovani presenti alla 54esima edizione della manifestazione cinematografica che si svolge ogni anno a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Ospite d’eccezione il regista Gabriele Muccino. La cerimonia si è svolta durante un talk dedicato al regista e alle sue opere. Muccino ha sottolineato l’importanza sociale del messaggio lanciato dallo spot Anas. col/abr/gsl