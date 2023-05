Sicurezza sul lavoro, in Veneto nasce Innova Consulting

Innova Safety Srl e Sis Consulting Srl hanno deciso di unirsi per formare il più grande polo padovano in materia di servizi e formazione nella sicurezza sul lavoro. L’accordo tra le due società, sancito alla fine del 2022, ha dato vita ad Innova Consulting Srl, una realtà che conta oltre 4.000 clienti sparsi in tutto il territorio regionale e non solo. Questa unione fa parte di un piano strategico di espansione e crescita continuativa intrapreso da Innova negli ultimi dieci anni.

Le origini di Innova Safety

Innova Safety è stata fondata nel 2010 come società di servizi per consulenze e formazione in materia di sicurezza sul lavoro (https://www.innovaformazione.it/). L’azienda, che ha sede a Ponte San Nicolò, Padova, rappresenta un punto di riferimento per migliaia di piccole e medie imprese del territorio che si affidano ai professionisti di Innova per essere in regola con le numerose normative riguardanti la sicurezza sul lavoro.

La fusione con Sis Consulting Srl, realtà affermata nel campo della formazione aziendale, sicurezza sul lavoro e consulenza ambientale, permette quindi di aggiungere una nuova sede anche a Santa Giustina in Colle, andando così a coprire capillarmente il territorio provinciale, espandendosi anche nell’alta padovana.

Innova Consulting Srl: specialisti e professionisti del team

I quattro soci di Innova Consulting Srl, Filippo Biolo, Marco Bordin, Federico Gusella e Alberto Calzavara, hanno commentato l’operazione con grande soddisfazione, sottolineando come la fusione con Sis Consulting e i nuovi soci Chiara Pinton e Sebastiano Caon, abbia permesso alla società di arricchire ulteriormente l’offerta di servizi e corsi formativi: “La fusione con Sis Consulting e con i nuovi soci Chiara Pinton e Sebastiano Caon, ci darà l’opportunità di fornire un ventaglio di servizi maggiore ai nostri clienti, grazie a un rinnovato apparato di specialisti e professionisti che entrano a far parte del team. L’obiettivo è espandersi ancora, per raggiungere nuovi clienti e sviluppare un’economia di scala”.

L’offerta formativa di Innova Consulting Srl

La società ha ampliato il ventaglio dei corsi già esistenti, offrendo soluzioni personalizzate in base alle esigenze delle singole aziende. Il polo formativo di Innova Consulting Srl si è arricchito con nuovi corsi di formazione, tra cui quello sui diisocianati, un tema di grande attualità nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Grazie a questo corso, i partecipanti acquisiscono le competenze necessarie per prevenire gli effetti nocivi dei diisocianati, sostanze presenti in molti prodotti industriali e che possono causare gravi malattie respiratorie. Il corso, che è disponibile sia in modalità online che in aula, è tenuto da docenti altamente qualificati e prevede sia lezioni teoriche che esercitazioni pratiche.

Ma i nuovi corsi di formazione di Innova Consulting Srl non si fermano qui. La società offre una vasta gamma di corsi su vari temi, tra cui la sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione degli incendi, la gestione dei rischi, l’ergonomia, la sicurezza alimentare, la formazione dei lavoratori, la sicurezza sulle macchine e molti altri. Tutti i corsi sono tenuti da docenti altamente qualificati e prevedono un’attenta analisi delle esigenze del cliente, al fine di offrire un servizio personalizzato e adatto alle proprie necessità.

Oltre al corso sui diisocianati, Innova Consulting Srl ha ampliato la propria offerta formativa con corsi su altri temi cruciali per la sicurezza sul lavoro. Ad esempio, la società offre corsi sulla prevenzione incendi, sulle procedure di evacuazione, sulla gestione dei rischi chimici, sulla sicurezza nei cantieri edili, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e molto altro ancora.

Tutti i corsi sono tenuti da docenti altamente qualificati, che vantano una vasta esperienza nel campo della sicurezza sul lavoro e della formazione professionale.

Innova Consulting Srl adotta un metodo di formazione personalizzato, in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti e garantire un’esperienza formativa altamente efficace. Rappresenta, quindi, un punto di riferimento per le aziende che desiderano investire nella sicurezza dei propri lavoratori, offrendo servizi di alta qualità e corsi di formazione sempre aggiornati.