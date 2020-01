Cisco ha inaugurato oggi al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, il primo centro di co-innovazione dedicato alla sicurezza informatica in Europa, il secondo a livello mondiale. Il centro ospita spazi dedicati agli sviluppatori e ricercatori, laboratori per lo sviluppo di soluzioni innovative, aree dedicate a incontri tematici e postazioni dimostrative. Al suo interno si lavorerà in particolare su alcuni aspetti chiave della cybersecurity come la sicurezza dell’Internet delle Cose, la privacy e la sicurezza nei servizi dei cittadini, la protezione delle filiere di valore e delle infrastrutture nazionali critiche. L’obiettivo è quello di creare e testare nuove idee e progetti sviluppati insieme alle aziende, le università e i partner tecnologici con una logica di innovazione aperta. Contemporaneamente, il museo svilupperà e progetterà, in collaborazione con Cisco, un programma di attività educative nei laboratori e di workshop tematici che si svolgeranno nei weekend e durante eventi speciali. Il Museo diventerà anche una delle Cisco Networking Academy in cui si terranno corsi di formazione dedicati sia ai giovani, per creare know-how specializzato, che a coloro che già lavorano e desiderano riqualificarsi, acquisendo nuove competenze. Cisco donerà al Museo attrezzature tecnologiche a supporto di tutte le sue iniziative e lo inserirà nel suo progetto di responsabilità sociale “A Scuola di Internet” – in cui i dipendenti Cisco organizzano su base volontaria incontri rivolti a bambini e ragazzi dedicati all’uso sicuro e consapevole del web.

“Il mondo sta andando a una velocità impressionante, il nostro Paese un po’ meno. Noi lombardi dobbiamo avere una marcia in più per cogliere le occasioni che ci si presentano – ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in occasione dell’inaugurazione del centro -. La nostra è una regione avanzata dal punto di vista dell’innovazione e la sicurezza è qualcosa di importante per il nostro futuro. I dati sono la ricchezza del futuro e bisogna proteggerli perché in fondo la sicurezza informatica è un motivo di attrazione degli investimenti. Spero che questo centro sia utile sia per i cittadini che per gli imprenditori”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha invece inviato un suo video messaggio in cui ha spiegato che “per la nostra città è fondamentale la sicurezza, sia quella fisica che quella cyber. Questa iniziativa è importantissima perché quello che verrà testato a Milano verrà poi condiviso nel resto del Paese”. “Oltre a consentirci di ospitare il nostro Co-Innovation Center, collaborare con il Museo ci permette di ampliare ancora di più il pubblico che possiamo raggiungere con le nostre iniziative per diffondere le competenze digitali, a partire dal tema fondamentale della sicurezza digitale. Metteremo in campo le nostre migliori risorse per creare valore e sostenere il percorso di crescita di questa istituzione”, commenta Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia.

