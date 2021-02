ROMA (ITALPRESS) – L’aeroporto di Fiumicino è il primo scalo europeo dove opera una squadra di operatori specializzati in materia di rimpatrio dello Standing Corps di Frontex.

L’Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera – Frontex ha disposto l’invio del Corpo Permanente presso le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione Europea, per affiancare il personale di frontiera nelle operazioni connesse ai controlli documentali, alla sorveglianza delle frontiere, alle attività della guardia costiera e alle procedure di identificazione e rimpatrio. La squadra di Forced Return Escort and Support Officers (FRESO) a Fiumicino è composta da 10 operatori dello Standing Corps ed 1 coordinatore.

La squadra offre supporto operativo al personale di Fiumicino, agendo sotto il coordinamento di quest’ultimo, nelle operazioni di transito e rimpatrio degli stranieri destinatari di misure di allontanamento adottate dall’Italia o da altri Stati membri ed, eccezionalmente, può essere impiegata in operazioni di scorta a bordo degli aeromobili.

Prima di essere impiegati, i componenti della squadra ricevono formazione specialistica on line e vengono avviati ad un corso di 2 settimane presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno.

