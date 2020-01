“Sono molto onorato di essere qui a festeggiare insieme questa ricorrenza che rende omaggio al prezioso lavoro di tutti voi, donne e uomini della Polizia Locale. In una società in cui il bisogno di sicurezza si esprime con sempre maggior forza a diversi livelli, il vostro ruolo è particolarmente importante”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, intervenendo ad Opera, in provincia di Milano.

“Proprio perché riteniamo il vostro lavoro fondamentale, il mio Assessorato ha promosso iniziative ed interventi volti a favorire il vostro servizio – ha aggiunto -. Ci stiamo impegnando con nuovi bandi per dotare gli agenti dei Comandi di Polizia Locale lombardi di strumentazioni all’avanguardia. Dal 2019 ad oggi, infatti, abbiamo stanziato quasi 5 milioni di euro per le vostre dotazioni tecnico strumentali. Oltre a questo, a luglio dello scorso anno ho voluto istituire un fondo di garanzia pari a 800 mila euro, che si somma a quelli già esistenti a favore di voi operatori, in caso di aggressione o infortunio sul lavoro”.

“Il vostro lavoro quotidiano – ha sottolineato l’assessore – sta alla base di un sistema di sicurezza che ha bisogno della collaborazione di tutti: cittadini, Forze dell’Ordine, Istituzioni ed associazioni. Vi ringrazio per la vostra dedizione e per tutto il lavoro che con grande competenza portate avanti ogni giorno. È grazie a voi tutti che la Lombardia può vantare un sistema di sicurezza all’avanguardia, offrendo un contributo propositivo e fattivo a tutto il Paese”.

(ITALPRESS).