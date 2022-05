Sicily by Car ha concluso una partnership con il Touring Club Italiano. La compagnia di autonoleggio ha tra i suoi principali obiettivi quello di promuovere la conoscenza del territorio Italiano e del suo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico. Contando su una presenza capillare in tutti gli aeroporti nazionali e nelle maggiori città d’interesse turistico, da oltre 55 anni opera per favorire e incentivare i viaggi domestici con una spiccata vocazione all’ambiente e alla sostenibilità. L’azienda ha iniziato già diversi anni fa un progetto espressamente dedicato al noleggio di vetture 100% elettriche – oggi presenti nei maggiori uffici in tutta Italia -, dimostrando così concretamente il proprio impegno per un turismo sempre più green. Il tema della sostenibilità, che il Touring Club Italiano promuove da sempre, si sposa con la cura e la difesa dell’ambiente anche andando alla scoperta dei paesaggi: ecco perché ha scelto Sicily by Car come main partner in esclusiva per l’autonoleggio. “Un alleato prezioso della nostra Associazione – sostiene Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano – “per diffondere una cultura del turismo improntata al rispetto del territorio, alla sua conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale, storico e naturale d’Italia, anche andando alla scoperta del paesaggio”. “Io sono innamorato dell’Italia, credo sia un territorio unico al mondo, e con il Touring Club Italiano c’è questa grande affinità di base: abbiamo una passione comune per il nostro Paese ed il viaggio a quattroruote è certamente il modo ideale per scoprire l’Italia in tutta la sua bellezza”, sottolinea Tommaso Dragotto, fondatore e presidente di Sicily by Car, commentando questa nuova collaborazione. I soci Touring che stanno già pensando alle prossime vacanze hanno quindi oggi a disposizione più di 18mila auto a noleggio di Sicily by Car, ibride ed elettriche incluse, con uno sconto del 15% sulla tariffa base di noleggio in vigore all’atto della prenotazione, sia essa effettuata via web, tramite call center dell’ufficio prenotazioni o presso gli uffici di noleggio. I non soci, ma registrati al sito touringclub.it, hanno a loro volta a disposizione uno sconto del 5%. Un buon punto di partenza per nuovi viaggi alla scoperta dell’Italia. “Stiamo lavorando anche per espanderci in Europa”, conclude Dragotto. (ITALPRESS).

