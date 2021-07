Sicilia, 25 mila euro per Pmi e professionisti. Armao: “Grande opportunità”

"Prende il via una misura di grande impatto per il nostro sistema economico, che consente di accedere al credito fino a 25 mila euro con una quota di fondo perduto, con un preammortamento di due anni, per imprese che hanno fatturato fino a 250 mila euro e professionisti che hanno fatturato fino a 40 mila euro". Lo dice il vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao. abr/gtr