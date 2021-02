ROMA (ITALPRESS) – Cosimo Sibilia è stato confermato presidente della Lega Nazionale Dilettanti dall’assemblea ordinaria elettiva riunita all’Hilton Rome Airport di Fiumicino. Il numero uno uscente ha ricevuto 73 voti dai delegati assembleari, mentre le astensioni sono state 14. Sibilia ha anche confermato la candidatura alla presidenza della Figc. “Ritengo la mia candidatura per la Federcalcio un segnale di coerenza rispetto a un accordo sottoscritto dall’allora presidente della Lega Pro, dal presidente degli allenatori e dal presidente degli arbitri, con l’ex presidente federale Giancarlo Abete come garante di questo accordo. Ci fu un’intesa con un documento scritto, in questo momento disattesa: per restare coerente ho ritenuto di non rinunciare alla candidatura, pur in un momento estremamente complesso, con la piena consapevolezza di come sia possibile migliorare la realta’” ha detto nel suo intervento prima dell’elezione.

“Sin da ora desidero ringraziarvi per la fiducia ricevuta – ha aggiunto il numero uno della Lnd – non mi sento candidato a titolo personale ma in rappresentanza del mondo dilettantistico e giovanile. Il mio programma prevede la revisione del sistema professionistico, la riorganizzazione della giustizia sportiva e il rilancio dell’impiantistica”.

(ITALPRESS).