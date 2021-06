ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità sono partiti i lavori di ristrutturazione e potenziamento dell’impianto idrovoro di Isola Sacra nella Città di Fiumicino. A dare il via ai lavori il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme al presidente del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord, Niccolò Sacchetti. “Si toglie un brutto incubo che quando piove questo territorio aveva paura”, ha detto Zingaretti. “In Italia è difficile – ha aggiunto – ma quando c’è l voglia di fare i risultati si ottengono. Mettiamo tutta Isola Sacra in piena sicurezza con un’opera da 3 milioni di euro di investimento e si chiude una pagina buia della storia di questa parte di territorio. Grazie al Consorzio di Bonifica del Litorale Nord, al comune di Fiumicino e alla regione che collaborando hanno realizzato una cosa che per molti sembra una cosa impossibile”.

“Con questi lavori si andrà ad intervenire in un’area – ha premesso il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Niccolò Sacchetti – che nel corso degli anni ha subito un forte sviluppo antropico e un cambiamento di destinazione d’uso del territorio. Questo, in aggiunta ad un’espansione insediativa spontanea, ha cambiato radicalmente le condizioni di deflusso della rete di bonifica con la conseguenza che l’attuale reticolo idrico non riesce più a convogliare la portata delle acque verso l’impianto idrovoro, che a sua volta, con l’odierna capacità di smaltimento pari a 3.100,0 /s, non è assolutamente in grado di sollevare le portate in arrivo”.

Gli interventi, finanziati per un importo di 3 milioni di euro, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel Piano Nazionale di Interventi per la Mitigazione del Dissesto Idrogeologico, vedono la Regione Lazio come soggetto attuatore, prevedono la ristrutturazione ed il potenziamento dell’esistente impianto idrovoro denominato “Isola Sacra” insieme ad alcuni interventi di ripristino e manutenzione della rete di bonifica a cui va ad aggiungersi la realizzazione di una stazione di sollevamento provvisoria.

“Questo progetto, che al termine dei lavori vedrà più che raddoppiata l’attuale potenza di sollevamento portandola a 6.900,0 I/s, permetterà di ridurre sensibilmente le aree potenzialmente allagabili – ha sottolineato Sacchetti – con l’obiettivo di mitigare l’impatto dei danni degli eventi climatici straordinari come l’alluvione che ha interessato l’area nel gennaio del 2014, dei quali abbiamo purtroppo ancora viva la memoria”.

I lavori prevedono la ristrutturazione e il potenziamento dell’impianto idrovoro esistente di ‘Isola Sacrà; il ripristino del rivestimento in calcestruzzo dell’ultimo tratto del Collettore Generale Acque Alte dalla vasca di arrivo dell’impianto per circa 100 ml a monte; la sistemazione dell’argine sinistro del Canale Emissario (nel tratto a cielo aperto) dell’impianto idrovoro; il ripristino del sistema di protezione catodica del tratto intubato del Canale Emissario; il ripristino della disconnessione idraulica tra il Collettore Generale Acque Alte e il Colatore A (confluente nel Collettore Generale Acque Basse); la realizzazione di una stazione di sollevamento provvisoria in via Sernaglia della Battaglia, località ‘Passo della Sentinellà.

(ITALPRESS).