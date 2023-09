Si intensificano i rapporti Italia-Messico, presto un business forum

ROMA (ITALPRESS) - I rapporti tra Messico e Italia sono molto solidi ma possono intensificarsi ancora di più, a partire dal settore turistico. Nei prossimi mesi si terrà a Roma un business forum nel corso del quale si parlerà anche della nuova Camera di Commercio messicana in Italia, che ha già 80 soci. Italpress ha intervistato l'ambasciatore Carlos García de Alba: Messico e Italia hanno in comune il fatto di essere "potenze culturali, bellezze naturali, gastronomia, musica, arte e archeologia", ma - afferma - "quando mi dicono che gli scambi turistici non vanno oltre i 200mila turisti da ogni parte io non mi accontento". ads/abr/mrv/