Si insedia nuovo Prefetto Palermo “Vigili e attenti contro la mafia”

"Rivolgeremo grande attenzione ai fondi che arriveranno dal Pnrr. L'obiettivo è evitare che le mani della mafia possano arrivare in qualche modo a questi fondi che sono importantissimi per noi e per il sud". Così il neo prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta. Nominata dal Consiglio dei ministri, subentra a Giuseppe Forlani andato in pensione. xd6/vbo/gtr