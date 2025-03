Si chiude la Global Money Week, oltre 400 iniziative di educazione finanziaria dedicate ai giovani

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa con un grande successo la tredicesima edizione della Global Money Week, la campagna di sensibilizzazione dedicata ai giovani, promossa dall’OCSE e coordinata in Italia dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin). Lo rende noto il ministero dell’Economia.

Quest’anno sono state realizzate oltre 400 iniziative in tutta Italia, in crescita rispetto alla precedente edizione, a conferma dell’impegno di istituzioni pubbliche e private, associazioni, università, scuole ed enti di ricerca nel promuovere una maggiore consapevolezza finanziaria tra le nuove generazioni. Il Comitato Edufin ha selezionato e promosso le iniziative che sono raccolte nel calendario ufficiale della manifestazione. Gli eventi hanno coperto temi come la pianificazione finanziaria, il risparmio, gli strumenti di pagamento elettronici, la previdenza, l’assicurazione, il sistema fiscale e la legalità finanziaria.

In linea con il tema di questa edizione “Think Before You Follow, Wise Money Tomorrow” (Pensa prima di agire, gestisci il tuo denaro con saggezza), un’attenzione particolare è stata dedicata alle truffe sul web, all’informazione sui temi finanziari attraverso i social e ai meccanismi che entrano in gioco nelle decisioni finanziarie.

Le iniziative proposte hanno l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza di acquisire competenze finanziarie solide e di sviluppare un approccio critico verso le fonti di informazione. I più piccoli sono stati coinvolti con giochi e laboratori didattici mirati ad avvicinare bambine e bambini ai temi della pianificazione finanziaria. Per gli studenti delle scuole secondarie sono stati organizzati laboratori educativi, quiz e lezioni, mentre webinar e seminari hanno interessato università e giovani adulti.

Materiali educativi online, tra cui tutorial, video pillole e podcast, sono stati messi a disposizione di tutti per garantire un ampio accesso ai contenuti formativi. La Global Money Week è stata supportata attivamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha invitato le scuole del Paese e le scuole italiane all’estero ad aderire alle iniziative a esse dedicate.

