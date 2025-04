Si chiude la 15^ edizione dell’Italian Baja di Primavera

ROMA (ITALPRESS) – Cala il sipario sulla 15esima edizione dell’Italian Baja di Primavera-Artugna Race, che ha inaugurato la nuova stagione del Suzuki Challenge. Partiti dal centro di Aviano alle 7.30 di sabato 26 aprile, i protagonisti del monomarca si sono poi diretti verso il settore selettivo di “Artugna” per affrontare la prima delle quattro prove cronometrate previste dalla tabella di marcia, prima di rientrare nel pomeriggio nel cuore della località friulana per l’arrivo finale.

Per il secondo anno di fila, è Alfio Bordonaro ad aggiudicarsi la vittoria nella classifica riservata al trofeo, sempre al volante del Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1 condiviso con Stefano Lovisa. Gara non facile per il siciliano, già vincitore delle tre precedenti edizioni del Challenge, che nella mattinata è stato rallentato da noie meccaniche; un inconveniente che però non ha impedito a Bordonaro di mantenere il primato.

Alle sue spalle, si è posizionato Emilio Ferroni, accompagnato alle note da Daniele Fiorini su altro Grand Vitara, autore del miglior tempo nella power stage e costantemente davanti a Stefano Sabellico, che sale sul terzo gradino del podio assieme ad Andrea Taloni sul Suzuki Grand Vitara.

Quarto piazzamento per Michele Abeniacar, in coppia con Umberto Parravicini su Suzuki Grand Vitara, che sale però al terzo posto della graduatoria del trofeo grazie ai tre punti aggiuntivi assegnati al migliore tra i concorrenti su veicoli di Gruppo T2, quindi quinto Carmelo Ciancio su vettura gemella affiancato da Mattia Benedet, mentre chiude la trasferta pordenonese in sesta posizione Alberto Gazzetta, in corsa su Suzuki Jimny di tipo TH con Andrea Pizzato sul sedile di destra.

Fine settimana in salita per Lorenzo Codecà e Andrea Luchini, in gara su altro Grand Vitara e su Suzuki Pentastar, costretti al ritiro a seguito di problemi meccanici riscontrati alle proprie vetture rispettivamente condivise con Gilberto Menetti e Piero Bosco. Sorte analoga per l’equipaggio su Grand Vitara appartenente ai TH composto da Giuseppe Ananasso e Rocco Sbaraglia, fuori dall’Artugna Race a seguito di un’uscita di strada. Dopo la conclusione del 15° Italian Baja di Primavera-Artugna Race, il 26° Suzuki Challenge volerà ad Alghero per il secondo appuntamento stagionale al Rally Raid Sardegna, in programma dal 16 al 18 maggio.

