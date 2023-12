TORINO (ITALPRESS) – Si chiamerà Milano, il primo Sport Urban Vehicle di Alfa Romeo atteso in primavera, che sarà disponibile anche in versione 100% elettrica e sarà presentato alla stampa internazionale ad aprile a Milano. Il nome è un tributo alla città dove tutto ebbe inizio il 24 giugno del 1910. Con il Milano il marchio rientra nel segmento B, il più rilevante in Europa, con una nuova proposta che incarna totalmente il DNA di nobile Sportività Italiana tipico del marchio. “Alfa Romeo completa una Line-Up in grado di incontrare i desideri di tutti i nostri appassionati e non solo” dichiara Jean Philippe Imparato, ceo di Alfa Romeo. Dal 1910 lo stemma di Alfa Romeo racchiude in sè due simboli che identificano Milano: La croce, simbolo storico del capoluogo lombardo, ed il biscione, stemma della casata nobiliare viscontea ed emblema tra i più rappresentativi della città.

Per oltre 60 anni (1910 – 1972) Il nome stesso Milano fu presente nel logo occupandone la parte inferiore. Fino al 1918, fu accompagnato dall’acronimo “A. L. F. A.” (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) mentre a partire dal 1919 da “Alfa Romeo”. Alla vigilia del lancio della Milano, il bilancio del marchio nei primi tre anni di appartenenza a Stellantis è positivo: il marchio dal secondo semestre del 2021 genera profitti, ed ora conta su un piano prodotto a lungo termine approvato e finanziato che prevede nel 2025 il primo veicolo offerto esclusivamente in versione 100% elettrica e nel 2027 la gamma 100% Elettrica. Le performance commerciali 2023 segnano un +34% nel cumulato annuo a novembre, versus 2022, dove l’Europa contribuisce con un solido +53%.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).