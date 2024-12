COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ford presenta Puma Gen-E, versione elettrica del suo modello più venduto in Europa, elevando ulteriormente il piacere di guida e l’inconfondibile design che hanno decretato il successo del crossover compatto.

Il nuovo motore elettrico esalta le prestazioni e garantisce un’efficienza di 13,1 kWh/100 km. Si ricarica dal 10 all’80% in soli 23 minuti e l’autonomia arriva fino a 376 km, e 523 km in città, riducendo così significamente il numero e la frequenza delle ricariche. L’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi e la risposta precisa e reattiva dello sterzo regalano l’emozione di Puma ST in versione elettrica. Che sia per la vita di città o per chi affronta viaggi più lunghi, Puma Gen-E offre ancora più spazio a bordo grazie al motore compatto. L’innovativo MegaBox si trasforma in GigaBox, offrendo fino a 566 litri di capacità di carico in modalità 5 posti (più di molti SUV di dimensioni superiori, ndr), grazie anche ai 43 litri del frunk, ricavato nello spazio lasciato libero dal motore benzina.

“Il design di Puma ha fatto la storia ed è una macchina ormai entrata a pieno merito tra le icone Ford. Con Puma Gen-E abbiamo voluto preservarne l’essenza, ma caratterizzarla con uno stile unico e distintivo, che rimanesse, però, fedele al fascino dell’originale. Abbiamo, inoltre, lavorato a un prezzo di lancio davvero competitivo, per rendere ancora più accessibile l’elettrico, tema fondamentale per portare avanti la transizione” dichiara Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato Ford Italia.

Gli esterni riprendono lo stile dell’ultima generazione di Puma, con tocchi distintivi e aerodinamici. Come già visto su modelli elettrici, tra cui Mustang Mach-E, la tradizionale griglia è stata sostituita da una superficie aerodinamica che rende Puma Gen-E ancora più riconoscibile. Lo spoiler posteriore sportivo e i cerchi in lega dal design esclusivo, completano il look.

All’interno, l’esperienza digitale vive attraverso due schermi ad alta risoluzione per il computer di bordo e l’infotainment. Il sistema SYNC 4 di ultima generazione con navigazione connessa[6] al cloud, semplifica gli spostamenti, mentre Apple CarPlay e Android Auto wireless[7] garantiscono la sincronizzazione con lo smartphone senza cavi. Alexa Built-in permette di usare comandi vocali per gestire impegni e liste della spesa

La console centrale rialzata offre spazio extra, il bracciolo scorrevole assicura il massimo comfort e la ricarica wireless mantiene lo smartphone sempre carico. Guidare Puma Gen-E è facile e divertente. Il cambio automatico con comandi al volante rende il passaggio tra le varie marce semplice e immediato. La guida con tecnologia one-pedal rende gli spostamenti nel traffico meno stressanti e faticosi. L’Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop & Go e Lane Centering aumenta o diminuisce la velocità della vettura in modo naturale mentre il Predictive Speed Assist regola la velocità in corrispondenza di curve, rotatorie e svincoli. In città, la telecamera a 360 gradi riproduce sullo schermo la vista dall’alto della vettura. I fari Matrix Full LED adattivi e predittivi illuminano la strada in modo intelligente, adattandosi alle condizioni di guida. Prodotta nello stabilimento Ford Otosan di Craiova, in Romania, con l’intera unità elettrica assemblata ad Halewood, nel Regno Unito, Puma Gen-E segna una nuova tappa nel processo di elettrificazione di Ford. Ordinabile da oggi, le consegne inizieranno a partire dalla primavera 2025.

foto: ufficio stampa Ford Italia

