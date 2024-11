Si aggrava il bilancio dei morti per l’alluvione in Spagna. Secondo l’ultimo aggiornamento diramato dai servizi d’emergenza della Comunità Valenciana, le vittime confermate sono 202, ma le autorità hanno avvertito che il numero è destinato ad aggravarsi ulteriormente, poichè è aumentato anche il numero dei dispersi. Intanto la situazione per la mobilità è piuttosto complicata, visto che almeno 80 km di rete stradale è saltata. Non è agibile l’autostrada che collega Valencia con Madrid. Oltre 50mila volontari sono arrivati a Valencia, ma le autorità stanno invitando i soccorritori a interrompere l’afflusso visto che le strade sono in parte impraticabili e il rischio è di intasare la circolazione. E’ stata diramata un allerta arancione mentre nuove e forti piogge si sono abbattute anche sulle isole Baleari e nella parte al confine con il Portogallo, anche se la situazione è sotto controllo.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

