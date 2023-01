ROMA (ITALPRESS) – “La Memoria è importante. La Memoria fa sì che gli orrori del passato non tornino. Ogni anno, il 27 gennaio e tutti i giorni, ricordiamo quello che è stato per far sì che non accada mai più. Oggi mi unisco alle voci delle testimonianze dei sopravvissuti. Ebrei, omosessuali, rom, disabili e oppositori politici, milioni di vittime che rimarranno in vita nella storia e nel ricordo collettivo, in quella profonda ferita che porteremo per sempre con noi.” Così Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio in un messaggio in occasione del Giorno della Memoria.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com