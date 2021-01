MILANO (ITALPRESS) – “Queste sono testimonianze importanti soprattutto nel momento di grande incertezza che stiamo vivendo, e soprattutto per i giovani ai quali dobbiamo dare un segnale forte come comunità”. Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, presso l’ex Albergo Regina (via Silvio Pellico) dove ha deposto una corona di fiori a ricordo delle vittime della Shoah nell’ambito degli eventi dedicati alla Giornata della Memoria. Questo edificio l’8 settembre 1943 fu requisito dagli occupanti tedeschi e divenne la sede milanese delle SS. Qui furono imprigionati, torturati e assassinati numerosi patrioti, cittadini di religione ebraica, partigiani, antifascisti.

Tutto questo è ricordato da una lapide commemorativa collocata sul lato dell’edificio rivolto verso via Silvio Pellico.

