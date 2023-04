Sgominata banda dedita al traffico di droga tra Calabria e Sicilia

I Finanzieri di Palermo hanno arresto 21 persone per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti tramite una strutturata rete operante tra la Calabria e la Sicilia. Sequestrati circa 50 Kg di cocaina e beni mobili per oltre un milione di euro. tvi/gsl