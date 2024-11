VENEZIA (ITALPRESS) – Nell’ambito di un progetto più ampio di riqualificazione degli edifici abbandonati nel territorio del Comune di Venezia, denominato servizio “Oculus”, in collaborazione con gli operatori sociali del Pronto Intervento Sociale dell’Area Coesione Sociale del Comune di Venezia, la Polizia locale ha svolto un intervento di sgombero presso l’ex colonia INPDAP in strada dei Bagni al Lido di Venezia. Durante il sopralluogo, all’interno delle varie stanze, venivano individuati due bivacchi apparentemente ancora in uso.

“Il monitoraggio degli edifici abbandonati inclusi nel progetto Oculus prosegue in modo costante, estendendosi non solo alla terraferma ma a tutto il territorio comunale” commenta l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce.

– Foto: Comune di Venezia –

(ITALPRESS).