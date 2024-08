ROMA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo, dalle prime ore di questa mattina, con la collaborazione di personale del Reparto Mobile, della Polizia Scientifica, della Polizia Locale Roma Capitale e della Sala Operativa Sociale di Roma, hanno effettuato le operazioni di sgombero dell’insediamento abusivo posto sotto il cavalcavia della Via Portuense su Viale Isacco Newton, nel quartiere San Paolo, situato nella periferia meridionale della capitale.

Nell’area erano presenti circa 20 manufatti di fortuna contenenti giacigli ed effetti personali, nonchè numerose bombole del gas, cucine di fortuna e bracieri vari che avrebbero potuto innescare incendi esponendo a rischio le abitazioni adiacenti. Al termine delle operazioni di sgombero, tutta l’area è stata messa in sicurezza. Tre persone sono state identificate, una delle quali soccorsa per pregressi problemi di salute e accompagnata presso un ospedale.

