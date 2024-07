LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Jasmine Paolini nella finale femminile di Wimbledon, terzo Slam stagionale andato in scena sull’erba londinese. Nel match che assegnava il trofeo la 28enne tennista azzurra, testa di serie numero 7, si è arresa per 6-2 2-6 6-4, in un’ora e 56 minuti di gioco, alla ceca Borbora Krejcikova, 31esima forza del seeding, che nell’albo d’oro succede alla sua connazionale Marketa Vondrousova. “Vedere questo stadio pieno è un sogno diventato realtà e anche giocarci. Congratulazioni a Barbora, giochi un tennis così bello, congratulazioni a te e al tuo team – le parole di Paolini durante la cerimonia di premiazione – Gli ultimi due mesi sono stati folli per me, grazie alla mia famiglia, al mio team a tutti quelli che sono qui. È bellissimo sentire l’amore del pubblico, mi è piaciuto moltissimo. Veramente sono un po’ triste ma cerco di continuare a sorridere perchè mi devo ricordare che oggi comunque è una bella giornata, ho giocato in finale a Wimbledon, da ragazzina la guardavo e tifavo per Federer. Essere qui è folle, ho apprezzato ogni momento”. Domani, domenica, la finale maschile tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, rispettivamente n.2 e 3 Atp e del torneo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

