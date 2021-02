Il figlio maggiore di Paolo Maldini, Christian, contro quello di Matteo Renzi, Francesco. E’ accaduto nel pomeriggio, allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, nella gara del campionato di Serie C, Pro Sesto-Pistoiese terminata 2-2. Come riporta il quotidiano online sestonotizie.it, Maldini junior, difensore della Pro Sesto, si è trovato a marcare Renzi junior, attaccante della Pistoiese (per la prima volta schierato con la maglia da titolare). Alla fine, un punto per uno dopo un duello che ha visto i due “figli d’arte” contrastarsi anche in maniera ruvida, ma sempre corretta.

