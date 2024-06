Sfera Ebbasta conquista San Siro con due sold out

MILANO (ITALPRESS) - Doppio sold out a San Siro per Sfera Ebbasta, che ha mandato in visibilio un pubblico fatto di giovani e non solo. Il grande palco al centro della scena, ma un po’ tutto lo stadio, sono diventati un cuore pulsante che brucia di emozioni, che cattura l'attenzione e coinvolge, anche grazie ad un avveniristico impianto scenico, a grandi coreografie, a un gioco di luci che ricorda la metropoli e soprattutto alla musica del trapper di Cinisello Balsamo. A dominare la scena l’ultimo album X2VR, pubblicato lo scorso novembre, che ormai gode di una certificazione da quarto disco di platino. trl/mgg/gtr