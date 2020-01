SETTEBELLO ELIMINATO AI QUARTI NEGLI EUROPEI

Dopo il Setterosa, anche il Settebello esce di scena nei quarti agli Europei di pallanuoto a Budapest. Alla Duna Arena, i ragazzi di Sandro Campagna, campioni del mondo in carica, cedono per 10-8 al Montenegro e vengono tagliati fuori dalla corsa alla medaglie: gli azzurri dovranno accontentarsi di correre per il quinto posto, venerdì alle 14.30 la semifinale con la perdente di Ungheria-Russia.

L’Europeo resta dunque un tabù per l’Italia: l’ultima delle tre affermazioni risale al 1995, a Vienna, da allora il miglior risultato è rappresentato dalle due finali perse nel 2001 contro la Jugoslavia e nel 2010 contro la Croazia.

(ITALPRESS).