PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sconfitta di misura per il Settebello, nell’ultima giornata della fase a gironi a Parigi 2024. Gli azzurri di Campagna sono stati battuti 9-8 dalla Grecia che supera, così, l’Italia nella classifica del girone A: 11 punti per entrambe le nazionali, ma ellenici avanti in virtù dello scontro diretto favorevole. Alla Defense Arena tra Grecia e Italia è una gara tesa e tirata. Triplette per Bruni e Condemi, tra gli ellenici in evidenza Argyropoulos Kanakakis, autore di quattro reti. Le squadre si spendono tantissimo in un continuo testa a testa, con nessuna delle due in grado di portarsi sul doppio vantaggio. Con il successo degli Stati Uniti per 14-11 sulla Croazia, si definisce l’ordine delle squadre qualificate nel gruppo A: l’Italia si piazza al secondo posto, alle spalle della Grecia e davanti ad americani e croati. Nel quarto di finale gli azzurri sfideranno l’Ungheria, terza nel girone B e bronzo a Tokyo 2020. “Nel finale potevamo riprenderla. Siamo stati un pizzico sfortunati, però non abbiamo giocato bene”, ha evidenziato il ct Sandro Campagna. “Ci è mancata la profondità, abbiamo subito la loro e ci sono ancora tanti aspetti da migliorare. Inoltre abbiamo concesso troppo a uomini pari e non abbiamo sfruttato le tante superiorità conquistate dai nostri centroboa. Il quarto di finale sarà sicuramente difficile, il torneo è molto equilibrato. Noi giochiamo sempre per vincere”, ha concluso Campagna. Il Settebello affronterà l’Ungheria mercoledì 7 agosto all’Arena La Defense.

