La seconda giornata di gare al Grand Prix Fie di spada in corso a Budapest ha emesso il suo verdetto: saranno sette le spadiste italiane che si ritroveranno in pedana questa domenica per affrontare il primo turno del tabellone principale. Si uniscono ai sette spadisti azzurri che saranno protagonisti invece della gara maschile, portando così a quattordici le frecce nella faretra italiana per cogliere il miglior risultato possibile sulle pedane magiare. Nella giornata odierna si sono svolte le fasi di qualificazione della gara femminile. L’unica azzurra esentata dall’affrontare le forche caudine della fase preliminare è stata Mara Navarria. L’iridata 2018 infatti è tra le prime sedici atlete del ranking mondiale e dunque è ammessa di diritto, come testa di serie, al primo turno del tabellone principale che scatterà domani. A raggiungerla, immediatamente dopo la fase a gironi, sono state Giulia Rizzi e Gaia Traditi. Per Federica Isola, Alberta Santuccio, Roberta Marzani e Nicol Foietta, invece, il pass è giunto al termine degli assalti del tabellone di qualificazione. Si è conclusa l’esperienza in terra ungherese per Alice Clerici, eliminata dalla svizzera Staehli per 15-10, per Eleonora De Marchi, sconfitta 15-9 dalla tedesca Ridmueller, e per Alessandra Bozza e Beatrice Cagnin, fermate rispettivamente per 15-14 dall’altra tedesca Hess e per 15-12 dalla giapponse Suzuki.

(ITALPRESS).