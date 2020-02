Saranno sette le spadiste italiane in gara nel main draw della tappa di Barcellona del circuito di Coppa del Mondo di spada femminile. E’ questo l’esito della prima giornata di gare sulle pedane catalane, che hanno visto lo svolgimento delle fasi a gironi e degli assalti del tabellone preliminare. L’unica azzurra già certa di affrontare la giornata clou, in quanto ammessa di diritto al tabellone principale, è stata Mara Navarria. A raggiungerla immediatamente dopo la fase a gironi è stata invece Nicol Foietta che ha segnato un percorso netto nella fase a gironi. Per Beatrice Cagnin, Federica Isola, Francesca Boscarelli, Giulia Rizzi e Roberta Marzani, la soddisfazione della conquista del pass è giunta solo al termine dei match del tabellone di qualificazione. Nel caso di Federica Isola e Roberta Marzani, la conquista del pass ha segnato anche la conclusione del percorso di gara per due compagne di squadre. Federica Isola infatti ha vinto per 15-9 il derby piemontese contro Alessandra Bozza, mentre Roberta Marzani si è imposta per 15-10 su Alice Clerici. A fermarsi nel tabellone preliminare, oltre alle due portacolori piemontesi, sono state anche Alberta Santuccio ed Eleonora De Marchi, per le quali si è quindi conclusa l’avventura spagnola. E’ rimasta spettatrice della gara individuale, invece, Rossella Fiamingo, precauzionalmente a riposo dopo un lieve infortunio subìto al Grand Prix FIE di Doha che, però, non ne pregiudicherà la partecipazione alla gara a squadre in programma domenica e che ha in palio i punti di qualificazione a Tokyo2020.

(ITALPRESS).