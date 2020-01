SETTE FIORETTISTI AZZURRI IN PEDANA A PARIGI

Saranno sette gli atleti italiani in pedana nel primo turno del tabellone principale della gara individuale dell tappa di Parigi del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. Al “Pierre de Coubertine” della capitale francese si è svolta questo venerdì la giornata dedicata alla fase preliminare che ha portato alla definizione del quadro del main draw da cui domattina scatterà la tappa transalpina. Ad essere stati esentati dalla fase preliminare di oggi in quanto ammessi di diritto al tabellone principale sono stati tre azzurri: Alessio Foconi, Daniele Garozzo ed Andrea Cassarà. A loro, immediatamente dopo la fase a gironi, si è aggiunto Tommaso Marini che ha concluso con un percorso netto il proprio raggruppamento. A conquistare il pass per il main draw sono stati poi Giorgio Avola, Edoardo Luperi e Francesco Ingargiola, che hanno superato i rispettivi avversari negli assalti del tabellone preliminare. Si è conclusa invece la gara individuale per Damiano Rosatelli, Davide Filippi, Guillaume Bianchi, Lorenzo Nista ed Alessandro Paroli.

(ITALPRESS).