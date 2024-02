ANCONA (ITALPRESS) – Si è conclusa la due giorni del Campionato italiano di Serie A e B Trofeo San Carlo Veggy Good in scena al Palaprometeo Estra Liano Rossin, con l’organizzazione della società locale della Giovanile Ancona, presieduta da Maurizio Urbinati, grazie al lavoro dello staff coordinato da Nicoletta Armini e la collaborazione della Federazione Ginnastica d’Italia. Dopo la Serie B di ieri e quella cadetta di questa mattina, è stata la volta dei big delle due discipline. Ad aggiudicarsi la seconda tappa del campionato dei grandi attrezzi, tra le 12 squadre della femminile, sono state le ginnaste della Brixia con il totale di 166.400 punti. La piazza d’onore va alla Ginnastica Civitavecchia con 163 punti netti mentre l’Artistica 81 Trieste completa il podio marchigiano a quota 154.450. A guidare la classifica generale del campionato, al momento, è proprio la squadra bresciana che non solo vince la prova di giornata – la 37ª consecutiva – ma si avvia anche verso la conquista del 22° scudetto, seguita dalle stesse società quest’oggi medagliate. Tra le altrettante formazioni maschili presenti ad Ancona, invece, ha avuto la meglio la Gymnastic Romagna Team con 242.900 punti. Sul podio sono salite, rispettivamente sul secondo e terzo gradino, Pro Carate con il punteggio di 239.900 e Virtus Pasqualetti a quota 239.050. Dopo due tappe è proprio il club di Cesena a guidare la classifica, seguito, in ordine inverso rispetto al podio giornaliero, proprio dalla Virtus Pasqualetti e dalla Pro Carate. Alle premiazioni, dirette dall’immancabile voce di Fabio Gaggioli, erano presenti il numero della Federginnastica, Gherardo Tecchi, il Consigliere nazionale FGI Pierluigi Miranda, il Presidente della società organizzatrice Maurizio Urbinati e l’Assessore alle Politiche giovanili del comune di Ancona Marco Battino. Il campionato italiano di Serie A e B si sposterà a Ravenna il 6 e 7 aprile per concludersi poi con la Final Six dal 25 e 26 maggio al PalaWanny di Firenze.

– foto ufficio stampa Federginnastica

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]