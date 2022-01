ROMA (ITALPRESS) – Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. A spoglio ancora in corso ha già raggiunto 506 preferenze, superando il quorum di 505, la maggioranza assoluta dei 1009 grandi elettori. Un applauso lungo 4 minuti in Aula ha accolto il superamento del quorum. Mattarella approda a un secondo mandato come il suo predecessore, Giorgio Napolitano.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com