LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un record di 740 kg di cocaina per un valore di mercato circa 100 milioni di euro è stato intercettato dalla dogana maltese al porto franco nel sud di Malta in un container spedito dall’Ecuador verso la Slovenia.

Il container, che trasportava 1.080 casse di banane, è stato scansionato a seguito di alcune discrepanze rilevate dai funzionari doganali maltesi. Il carico è stato ispezionato fisicamente e i funzionari hanno trovato 740 pacchi di polvere bianca nascosti in 37 scatoloni. Ulteriori indagini hanno confermato che i pacchi erano pieni di cocaina di elevata purezza. I pacchi da 1 kg ciascuno, erano nascosti all’interno delle scatole di banane.

La polizia maltese sta ancora indagando mentre il magistrato Caroline Farrugia Frendo sta conducendo un’inchiesta.

(ITALPRESS).