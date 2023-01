Sequestro in un canile del milanese in cattive condizioni igieniche

I Carabinieri del N.A.S. e di Corsico, hanno riscontrato le cattive condizioni igienico sanitarie dei box ricovero e dei locali interni di un canile a Cornaredo, nel milanese. È stata anche accertata la presenza di un cane bracco, non formalmente registrato, in stato di magrezza e semi incoscienza e sono state trovate due carcasse di cani, riposte all’interno di sacchi del tipo per rifiuti urbani, in stato di decomposizione. pc/gsl