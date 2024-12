CATANZARO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale Catanzaro hanno denunciato il rappresentante legale di una società che deteneva illegalmente in un deposito materiale pirotecnico, sottoponendo a sequestro 330 mila fuochi

d’artificio, per un peso complessivo di circa 6 quintali.

Nel dettaglio, le Fiamme Gialle della Compagnia di Soverato hanno individuato a Satriano un noto punto vendita di prodotti di vario genere tra cui anche fuochi d’artificio e proceduto al controllo dell’attività commerciale, estendendo le ricerche agli ulteriori magazzini nella disponibilità del rappresentante legale

dell’azienda. In tale contesto, sono stati individuati diversi siti di stoccaggio di merce ubicati nelle zone limitrofe, ed,

in particolare, un deposito all’interno del quale è stata rilevata la presenza di alcuni bancali contenenti una gran quantità di materiale pirotecnico – tra cui petardi, batterie, fontane – all’interno di pacchi, spesso aperti, accatastati l’uno sopra l’altro e riposti in assenza di cautele idonee alla custodia e detenzione poichè ammassati in modo pericoloso a ridosso di altri materiali facilmente infiammabili, tra cui anche diversi capi di abbigliamento. Successivamente sono stati eseguiti successivi accertamenti tecnici da parte di personale specializzato del Nucleo Artificieri Regionale della Questura di Catanzaro.

