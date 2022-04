GIOIA TAURO (ITALPRESS) – I carabinieri di Gioia Tauro (Reggio calabria) hanno arrestato in flagranza un uomo di 36 anni, per detenzione di stupefacenti in quanto trovato in possesso di un ingente quantitativo di cocaina. I militari, impegnati in servizio di controllo del territorio, in piena notte hanno notato un’auto che alla vista della pattuglia ha repentinamente invertito il senso di marcia: durante il controllo effettuato dopo aver raggiunto la vettura, sono stati trovati tre borsoni scuri, appoggiati sul sedile posteriore: contenevano “panetti” plastificati, tipici del confezionamento di droga. In seguito a perquisizione dell’auto, sono stati rinvenuti 63 panetti, per un totale di 87 chilogrammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato e condotto al carcere di Palmi. Il considerevole quantitativo – peraltro rinvenuto in una zona poco distante dal porto – non esclude possibili collegamenti con lo scalo merci.

(ITALPRESS).

