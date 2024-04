CROTONE (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Crotone, in prossimità del centro cittadino di Isola di Capo Rizzuto, hanno notato due auto affiancarsi, mentre i conducenti si scambiavano qualcosa per poi allontanarsi seguendo opposte direzioni. Ritenendo fondato il sospetto che si fosse concretizzata una cessione di droga, hanno fermato una delle vetture trovando, grazie al fiuto di due cani antidroga, un involucro plastificato contenente 0,5 grammi di cocaina. La conseguente perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione dell’uomo che aveva ceduto la droga, ha consentito agli investigatori di sequestrare circa 2,5 chili di hashish e oltre 500 grammi di cocaina, insieme a materiale utilizzato per il taglio, la pesatura ed il confezionamento della droga. L’indagato è stato sorpreso mentre confezionava dosi di cocaina, insieme ad un complice che è stato identificato. Durante la

perquisizione è stata trovata anche una pistola calibro 45, tipo revolver, detenuta illegalmente, risultata rubata in Emilia Romagna nel febbraio 2022. I due indagati sono stati arrestati per spaccio di droga, detenzione illegale di arma e ricettazione.

La sostanza sequestrata se immessa sul mercato illecito, secondo una stima degli investigatori, avrebbe fruttato nelle piazze dello spaccio migliaia di dosi e proventi illeciti per circa 75 mila euro.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

