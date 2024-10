NUORO (ITALPRESS) – Sono 3 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Nuoro, congiuntamente al Nucleo P.E.F. “Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata” di Cagliari, negli agri di Fonni, Mamoiada e Sarule. Durante i controlli sulle piantagioni del territorio, i militari hanno sequestrato 3500 piante di canapa in tre terreni distinti, che sono risultate avere un tasso di Thc di 9 volte superiore a quello consentito per legge. Una volta raccolte le foglie essiccate e le infiorescenze, per un totale di 1500 chili, avrebbero fruttato proventi per circa 15 milioni di euro nel mercato nero degli stupefacenti.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).