ROMA (ITALPRESS) – “Fare il domani migliore dell’oggi” è il tema di questa quarta edizione del Festival Epicureo di Senigallia. Da giovedì 21 a sabato 23 luglio, piazza Garibaldi si trasforma nel Giardino dei filosofi epicurei: oltre dieci relatori di grande importanza all’interno del dibattito e della ricerca sulla filosofia epicurea in ambito internazionale arrivano a Senigallia per discutere di progresso, futuro e miglioramento della condizione umana – non solo da ogni luogo d’Italia, ma anche dalla Francia, Germania e Stati Uniti. Il tema è ispirato alla Sentenza Vaticana 48 di Epicuro: “Mentre siamo in cammino, ci si impegna a fare il domani migliore dell’oggi, quindi, la nostra gioia cresce ogni giorno: nel momento in cui siamo arrivati alla meta, invece, l’allegrezza è costante”.

Al Festival Epicureo si incentiva la ricerca, anche nelle giovani menti. Chiara Rover e Federico Giulio Corsi, dottorandi dell’Università Sapienza di Roma, saranno premiati per le migliori tesi su Epicuro. L’emittente telefonica marchigiana ha finanziato il premio per un valore di 1.500€ per la prima tesi classificata e di 500€ la seconda tesi classificata.

Con questo premio l’Associazione Culturale il Mondo di Epicuro, co-organizzatrice del premio insieme a NetoIP e ad Anso, intende ringraziare tutti coloro che studiano gli antichi testi, i papiri, gli scavi archeologici, i frammenti, le testimonianze, per restituirci un Epicuro autentico.

