Sempre più studenti in live su TikTok in classe

ROMA (ITALPRESS) - Un nuovo trend sta andando di moda su TikTok: andare in diretta live durante le lezioni a scuola. È partito dalle scuole del Sud ma sta spopolando in tutta Italia. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni ne parlano in questo servizio. fsc/gsl